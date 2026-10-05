О чем расскажут позы спящей кошки: от багета до креветки

Замечали, как быстро меняется кошачье настроение? Ещё утром мой Нафаня напоминал длинный расслабленный багет, растянувшийся на весь диван, а после обеда уже превратился в плотный клубок, спрятавший нос и лапы.
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