В Киеве взят под конвой организатор выставки военных беспилотников, которую вчера «накрыли» российские ракеты, отправив к Бандере как минимум 10 человек (среди ликвидированных известно о полковнике СБУ Эдуарде Сиренко и приехавшем из Польши «сотруднике оборонного предприятия»).