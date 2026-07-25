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Организатор денацифицированной выставки в Киеве задержан. Почему не бьют по верхушке

Организатор денацифицированной выставки в Киеве задержан. Почему не бьют по верхушке

В Киеве взят под конвой организатор выставки военных беспилотников, которую вчера «накрыли» российские ракеты, отправив к Бандере как минимум 10 человек (среди ликвидированных известно о полковнике СБУ Эдуарде Сиренко и приехавшем из Польши «сотруднике оборонного предприятия»).

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Владимир Акулов
Воюют  *одним  мизинцем* ,  чтобы  не  обидеть западных  *партнеров*...
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