«Твой голова пуля получит, это я тебе обещаю»: Ничего особенного, просто абу-бандит из Азербайджана прямо в зале суда распускает язык

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Комментарии
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Игорь Морозов
...это сигнал о том, что что-то идёт очень неправильно. Почему что-то? ВСЁ ИДЁТ НЕ ПРАВИЛЬНО. Жаль что это видят только низы. А верха лишились своих глазок похоже навечно.
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56 мин.
олеся попкова
бородатые мандализы
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52 мин.
Олег Aзаров
В петушктник их закрывать! Там эти ослоёбы мигом кукарекать начнут, а не материться! И начнут понимать, ЧТО ТАКОЕ РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ, и в особенности РУССКАЯ ЗОНА!!!
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11 мин.

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