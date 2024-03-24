Малинин с мировым рекордом стал победителем чемпионата мира в Монреале

Американский фигурист Илья Малинин выиграл чемпионат мира в Монреале. В произвольной программе он прыгнул шесть четверных прыжков и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92).
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