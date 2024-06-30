Бастрыкин поддержал предложение запретить ношение никабов в России Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин выступил за запрет никабов в России, поддержав предложение одного из участников Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Запретить никабы в России — предложение глава следственного комитета Бастрыкина
Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Бастрыкин на 100% прав, но посмотрите по списку, кто в ГД находится, 80% миллионеры и миллиардеры
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13 час.
OI
Oleg Ivanov
Зажрались депутаты,оторвались от действительности, не пора ли отзывать мандаты у продажных депутатов. Пора уже вычищать "авгиевы конюшни" после "жеребцов"-депутатов, которые умеют производить только навоз и заливать этим навозом всю страну. Пусть следаки посмотрят соответствие зарплат этих депутатов и их дворцов, яхт и спорткаров. А те кому не нравится ходить без никабов, хиджабов, пусть живут или находятся там, где это возможно по законам страны, есть же поговорка "со своим уставом в чужой монастырь не ходят".
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12 час.
АБ
Алексей Белоусов
При существующей системе выборов, когда согласно проценту проголосовавших распределяются 450 мест в парламенте и партии буквально продают большинство "своих мест" тем самым миллионерам и миллиардерам, Дума работать в интересах народа не будет. Избирать надо пофамильно.
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12 час.
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