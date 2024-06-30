Запретить никабы в России — предложение глава следственного комитета Бастрыкина

OI

Oleg Ivanov

Зажрались депутаты,оторвались от действительности, не пора ли отзывать мандаты у продажных депутатов. Пора уже вычищать "авгиевы конюшни" после "жеребцов"-депутатов, которые умеют производить только навоз и заливать этим навозом всю страну. Пусть следаки посмотрят соответствие зарплат этих депутатов и их дворцов, яхт и спорткаров. А те кому не нравится ходить без никабов, хиджабов, пусть живут или находятся там, где это возможно по законам страны, есть же поговорка "со своим уставом в чужой монастырь не ходят".