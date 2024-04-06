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Потеря зрения может начаться незаметно: Названы ранние симптомы, которые многие игнорируют

Потеря зрения может начаться незаметно: Названы ранние симптомы, которые многие игнорируют

Офтальмолог Татьяна Шилова назвала неочевидные признаки ухудшения зрения. "Нельзя оставлять их без внимания, чтобы не пропустить начало серьёзных заболеваний, требующих срочного лечения", - предупредила специалист.

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