Валентина Матвиенко возложила цветы к монументу «Мать-Родина» в Петербурге

В церемонии участвовали представители стран СНГ Председатель Совета Федерации и Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко возложила цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.
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