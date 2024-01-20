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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Европа засуетилась: «мультики Путина» легко отключили GPS над Польшей

Европа засуетилась: «мультики Путина» легко отключили GPS над Польшей

В Европе опять проблема, в Европе снова пропал GPS! На сей раз – в Польше. Ну что ты будешь делать, прямо напасть какая-то: как только начнут говорить, что заблокируют нам выход на Балтику – и «выключается» GPS в Прибалтике и Финляндии.

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Комментарии
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СР
Сергей Ручкин
Warшавке давно пора намордник надеть!
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18 час.
СА
Сергей Андросов
Вот пусть теперь пшеки своего болека-лёлика лохматят.
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11 час.
Евгений Благородный
Пускай эта западенская нечисть так и считает, что у нас только мультики.)))))))))))))
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10 час.

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