США спросили о готовности ЕС ужесточить санкции против РФ

МОСКВА, 16 февраля, ФедералПресс. США спросили у европейских союзников, что они были бы готовы сделать для усиления санкций против России, включая более строгое применение уже действующих ограничений, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на документ, направленный европейским государствам.
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