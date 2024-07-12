Глава киевского режима Владимир Зеленский после саммита Североатлантического альянса в Соединенных Штатах, вероятно, посетит Соединенное Королевство, где на следующей неделе примет участие во встрече Европейского политического сообщества.
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