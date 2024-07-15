«Джеймс Уэбб» отметил два года работы, получив изображение космического «пингвина»

Пару взаимодействующих галактик Arp 142 в объективе телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA Новый снимок, представленный астрономами, демонстрирует пару взаимодействующих галактик под названием Arp 142, которые также получили прозвище «Пингвин и яйцо» из-за своего сходства с земной птицей.