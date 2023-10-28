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Трагедия на шахте имени Костенко в Казахстане: 21 горняк погиб в результате взрыва метана

Трагедия на шахте имени Костенко в Казахстане: 21 горняк погиб в результате взрыва метана

Трагедия на шахте имени Костенко в Казахстане: 21 горняк погиб в результате взрыва метана Елена ВайленкоВ ночь на субботу на шахте имени Костенко в Казахстане произошла трагедия, когда взрыв метана вызвал пожар, унесший жизни горняков.

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Комментарии
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СО
Сергей Ожгибесов
Удивлен что имени Костенко а не какого нибудь мусамбаева не успели видать переименовать а то ведь все города переиминовали
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3 д.

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