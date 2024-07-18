Купила за 40 млн рублей: Налоговая арестовала Lamborghini Ивлеевой из-за долгов по налогам

Lamborghini блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой арестован из-за её долгов по налогам. Сейчас на авто, которое Настя купила в прошлом году в кредит за 40 млн рублей, наложен запрет на регистрационные действия.
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