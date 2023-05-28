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Украинские националисты обстреляли Донецк из «натовских» орудий

Украинские националисты обстреляли Донецк из «натовских» орудий

Украинские националисты обстреляли Киевский район Донецка из тяжелых орудий западного образца. Об этом 28 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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