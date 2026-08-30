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Еврокомиссары готовятся изъять сбережения европейцев

Еврокомиссары готовятся изъять сбережения европейцев

Наше Минобороны вчера сообщило о потерях противника: военнослужащие группировки «Центр» уничтожили без малого 400 (395) вэсэушников, наши воины группировки «Север» — свыше 250 вэсэушников.

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