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Нейросеть займется разработкой нефтяных месторождений. Это позволит ускорить процесс

Нейросеть займется разработкой нефтяных месторождений. Это позволит ускорить процесс

Нефтяная компания «Роснефть» представит на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ программный комплекс на базе искусственного интеллектаКак сообщает пресс-служба «Роснефти», сегодня в павильоне компании на выставке-форуме «Россия» состоится презентация программного комплекса «РН-Нейросети».

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