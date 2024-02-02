Нейросеть займется разработкой нефтяных месторождений. Это позволит ускорить процесс

Нефтяная компания «Роснефть» представит на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ программный комплекс на базе искусственного интеллектаКак сообщает пресс-служба «Роснефти», сегодня в павильоне компании на выставке-форуме «Россия» состоится презентация программного комплекса «РН-Нейросети».
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