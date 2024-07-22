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Дело возбуждено после наезда электросамокатчика на няню с ребенком в Москве

Уголовное дело возбуждено после наезда электросамокатчика на няню с маленьким ребенком на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
Ну даже 118 статья УК РФ (не умышленное причинение вреда здоровью) не сильно повлияет на понимание содеянного. До трех лет ограничения свободы или арест на пол года это дя таких ушлепков не наказание. Надо сразу прокурорам вешать на придурка 112-ю  (умышленное) чтоб жизнь медом не казалась. Стал на электросамокат и поехал по тротуару, значит знал к чему это может привести. Хотя у нас даже убийство пьяным за рулем авто и то не считается почему то тяжким преступлением и можно спокойно от родни откупиться. Сделать козла инвалидом и отправить обратно в Узбекию бандеролью......
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