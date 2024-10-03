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Царьград

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Автоэксперт рассказал, когда авто лучше продать, а не ремонтировать

Автоэксперт рассказал, когда авто лучше продать, а не ремонтировать

Чаще всего такой вопрос возникает после сложных поломок.Автоэксперт Никита Родионов рассказал, когда авто лучше продать, а не ремонтировать.

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