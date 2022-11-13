Позитив для оптимистов

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Ну вот Германия и доигралась. Промышленная инфляция за достигла 45,8%, общая — 10,4%. Шольц начал заискивать перед Путиным

Ну вот Германия и доигралась. Промышленная инфляция за достигла 45,8%, общая — 10,4%. Шольц начал заискивать перед Путиным

Я думаю, многие из вас уже успели пройтись по этим заголовкам, появившимся в утренней новостной ленте: Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что не позволил помешать диалогу с президентом России Владимиром Путиным Шольц назвал свой разговор с Путиным во время визита крайне важным в контексте сложившейся ситуации Ой, а что так? Что случилось то? Нет, я не про то, что Шольц беседует с Путиным, это дело вполне обычное, они и до этого встречались, а также проводили телефонные переговоры.

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