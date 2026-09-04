Трамп прокомментировал предстоящий визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Москву с предложением по прекращению огня. Об этом заявил журналистам в Овальном кабинете американский лидер Дональд Трамп, комментируя предстоящий визит переговорщиков США в Россию.