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Двое пострадали при пожаре в гостиничном комплексе в Тольятти

Двое пострадали при пожаре в гостиничном комплексе в Тольятти

В результате пожара в одном из помещений гостинично-развлекательного комплекса «Небо» в Автозаводском районе Тольятти, начавшегося поздним вечером 10 февраля, пострадали два человека, сообщает управление МЧС по Самарской области.

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