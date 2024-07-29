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Друг России побеждает на выборах президента в Венесуэле. Готовится "скачок в будущее"

Друг России побеждает на выборах президента в Венесуэле. Готовится "скачок в будущее"

В Венесуэле на выборах президента после подсчета 80% голосов побеждает действующий глава государства Николас Мадуро — друг России.

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