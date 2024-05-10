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Не только о футболе

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ЦСКА, «Спартак» и «Балтика» – в чемпионских разборках. Часть интриг РПЛ снимется в 28-м туре

ЦСКА, «Спартак» и «Балтика» – в чемпионских разборках. Часть интриг РПЛ снимется в 28-м туре

Кульминация на полюсах турнирной таблицы. «Крылья Советов» – «Ахмат» - По сравнению с прошлым сезоном в «Крыльях» слишком спокойно.

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Лена Мисько
📆 Расписание матчей 28-го тура РПЛ и телеканалы, на которых будут показывать матчи лиги
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Лена Мисько
уроженцу Воронежской области Казарцеву доверили встречу между борющимися за выживание «Факелом» и «Уралом».
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КУАТ
Адиев - монстр!
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