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SPORT24.ru

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Трансфер Тоньи в «Рубин» сорвался в последний момент — стороны не договорились по условиям личного контракта

Трансфер Тоньи в «Рубин» сорвался в последний момент — стороны не договорились по условиям личного контракта

Как стало известно Sport24, «Рубин» и Франко Тонья не смогли договориться по условиям личного контракта.

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