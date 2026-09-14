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Новосибирец застрелил знакомого при охоте на медведя

Новосибирец застрелил знакомого при охоте на медведя

РЕН ТВ Мужчина случайно застрелил знакомого во время охоты на медведя возле села Карасево Новосибирской области.

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