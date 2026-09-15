🆘️Утеряна маленькая сумка , коричневого цвета, внутри были документы на имя Антонова Оксана Юрьевна, нашедший получит денежное вознаграждение, обращаться по номеру 8 (906) 165-17-81 - Оксана.
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