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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мостовой подпишет долгосрочный контракт с «Локомотивом», насколько знаю. «Зенит» не отдал Андрея конкурентам, а отпустил в обескровленную команду». Гасилин о футболисте

Бывший нападающий « Зенита » Алексей Гасилин высказался касательно полузащитника Андрея Мостового, который перешел в « Локомотив » из «Зенита» на правах аренды.

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