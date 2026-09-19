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Явка в первый день выборов в Госдуму составила 29,43%

Явка в первый день выборов в Госдуму составила 29,43%

Впервые депутатов выбирают жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Явка на выборах депутатов Госдумы в первый день голосования составила 29,43%.

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