Telegram оштрафовали за отказ удалить каналы с пропагандой ИГ*

Telegram назначили штраф в размере 4 млн рублей.фото: t.me/gumvdsoТаганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей из-за каналов, в которых пропагандируется запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии