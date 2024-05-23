В Казахстане будут выпускать Tank 300, Сhery Tiggo 2 и Haval Jolion. Большая часть машин будет уходить на экспорт в другие страны

«Астана Моторс» рассказала о будущем мультибрендовом заводе полного цикла AMMKZ: на этой площадке будут собирать машины трех китайских брендов — Chery, GWM и Changan (в этом и состоит уникальность предприятия).
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