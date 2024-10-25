Шестой дом по реновации оформлен на юго-востоке Москвы с начала года

Управлением Росреестра по Москве поставлен на кадастровый учет многоквартирный дом, построенный по программе реновации жилищного фонда столицы, расположенный в районе Люблино (ЮВАО), по адресу: улица Совхозная, дом 10А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии