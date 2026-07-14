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Ученые Сеченовки доказали, что биопечать помогает заживлять раны

Ученые Сеченовки доказали, что биопечать помогает заживлять раны

Ученые Сеченовского Университета подтвердили, что нанесение биочернил с клеточными сфероидами с помощью портативного биопринтера позволяет значительно ускорить заживление ран и добиться восстановления структуры кожи.

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