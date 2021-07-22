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Байден рассказал, что осознал во время встречи с Путиным

Байден рассказал, что осознал во время встречи с Путиным

Байден рассказал, что осознал во время встречи с Путиным / kremlin.ru / Администрация президента России Американский лидер Джо Байден заявил, что во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в полной мере осознал себя президентом.

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