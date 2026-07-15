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Царьград

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Ирина Пак объяснила, почему портфолио теряет значимость

Ирина Пак объяснила, почему портфолио теряет значимость

Ирина Пак из NC Logistic рассказала, почему портфолио утрачивает значимость. Современные технологии делают создание кейсов простым, что вызывает сомнения в их объективности, и акцент смещается на практические задания и мягкие навыки.

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