Ирина Пак объяснила, почему портфолио теряет значимость

Ирина Пак из NC Logistic рассказала, почему портфолио утрачивает значимость. Современные технологии делают создание кейсов простым, что вызывает сомнения в их объективности, и акцент смещается на практические задания и мягкие навыки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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