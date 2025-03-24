В ГД предложили запретить прикорм бездомных животных в некоторых местах

Рабочая группа Госдумы, занимающаяся доработкой законодательства об обращении с бездомными животными, подготовила поправки, предусматривающие запрет на прикорм животных без владельцев в специально определенных регионом местах.
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