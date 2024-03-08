Defense: ВС РФ меняют ситуацию на поле боя, нанося удары "Кинжалами" по ВСУ

Удары Вооруженных сил РФ гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по Вооруженным силам Украины меняют ситуацию на фронте из-за того, что ВСУ не могут понять откуда российские военные осуществляют запуск этого оружия.
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