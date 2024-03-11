Диктора Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Стало известно место похорон диктора Светланы Моргуновой. Информация о прощании ещё уточняется.Диктора Светлану Моргунову, о смерти которой стало известно 10 марта, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
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