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Слюсаренко о сотрудничестве с Тутберидзе и Тарасовой – Морозовым: «Поработать с такими фигуристами и таким тренерским штабом – колоссальный опыт»

Тренер Павел Слюсаренко рассказал о сотрудничестве со штабом Этери Тутберидзе. – С прошлого года вы помимо этого работаете в составе самого известного тренерского штаба страны – штаба Этери Тутберидзе, помогая одной из ведущих российских пар Евгении Тарасовой – Владимиру Морозову.

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