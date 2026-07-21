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Российские учёные нашли четыре маркера старения сердца

Российские учёные нашли четыре маркера старения сердца

Исследователи из Сеченовского университета впервые подробно описали, как меняются клетки сердечной мышцы с возрастом, и выделили четыре ключевых признака, по которым можно оценить биологический износ миокарда.

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