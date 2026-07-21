Российские учёные нашли четыре маркера старения сердца

Исследователи из Сеченовского университета впервые подробно описали, как меняются клетки сердечной мышцы с возрастом, и выделили четыре ключевых признака, по которым можно оценить биологический износ миокарда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии