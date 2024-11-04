Мардан, конечно - это прелесть что такое! А его, между прочим, транслируют на федеральных каналах. Ну так пошел бы и поработал, какие проблемы? Пшеница - она ж сама растет.
Сергей Мардан желает объяснений от Минсельхоза
Комментарии
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Александр
В чём он прав?
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2 час.
Сергей Андросов
Головой пораскинь, если мозгами никак! Очередной корпоративный сговор. Захотелось бабла побольше. Заставляют маркировать продукты и тут же нехватка сырья нарисовалась. А всё потому, что 80% масла поддельные, сплошная пальма и прочие растительные жиры.
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42 мин.
Андрей Тихонов
А действительно, что за маслецо, и почему своего нет, или всё уже украдено до нас?
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10 мин.
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