Евгений Ловчев: Барко останется в "Спартаке" до 2030 года

Эсекьель Барко, признанный лучшим игроком "Спартака", продлил контракт с клубом до 2030 года. Евгений Ловчев отмечает его значимость для команды, но указывает на проблемы в обороне, затрудняющие борьбу за чемпионство.
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