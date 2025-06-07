Тем временем, воспитатели и вожатые лагеря "Золотой колос" не дают скучать ребятам первой профильной смены ЛТО "ПЧЁЛКА".
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Тем временем, воспитатели и вожатые лагеря "Золотой колос" не дают скучать ребятам первой профильной смены ЛТО "ПЧЁЛКА".