Турция и Азербайджан выбивают из рук России лучшие козыри. Журналист Владимир Хомяков в своей статье для Царьграда отметил, что из-за санкций Совбеза ООН, на которые Россия в своё время не наложила вето, ряд наших рынков до сих пор закрыты для Ирана.