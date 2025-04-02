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Царьград

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Турция и Азербайджан выбивают из рук России лучшие козыри

Турция и Азербайджан выбивают из рук России лучшие козыри

Турция и Азербайджан выбивают из рук России лучшие козыри. Журналист Владимир Хомяков в своей статье для Царьграда отметил, что из-за санкций Совбеза ООН, на которые Россия в своё время не наложила вето, ряд наших рынков до сих пор закрыты для Ирана.

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