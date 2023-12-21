ВЦИОМ рассказал, что больше половины россиян считают Путина политиком года

Больше половины россиян (55%) считают нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина политиком года, 21% граждан назвали таковым председателя правительства РФ Михаила Мишустина, следует из данных опроса ВЦИОМ.
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