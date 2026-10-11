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Когда питомец решил отомстить: лучшие доказательства

Когда питомец решил отомстить: лучшие доказательства

Домашние любимцы получают от нас заботу, вкусную еду и мягкие лежанки. Но стоит хоть раз нарушить их планы — и они найдут способ напомнить, кто на самом деле управляет домом.

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