В России захотели создать тюрьму для террористов за полярным кругом

По мнению депутата Ивана Сухарева, такая изоляция столь опасных преступников позволит избежать распространения экстремистских идей среди других заключенных Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать тюрьму для террористов на архипелаге Шпицберген или Новой Земле, пишет РИА Новости.