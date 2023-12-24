Минкульт Украины обвинил сбежавшего из страны журналиста в нарушении закона

Украинский журналист Алексей Печий, работающий на «24 Канале», нарушил закон, уехав за границу на саммит Евросоюза (ЕС) без возвращения на Украину до 22 декабря, как обязывалось в его подписанном заявлении.
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