Актриса Алиса Милано опубликовала фото в мини-платье

Звезда "Зачарованных" Алисса Милано снялась в мини-платье, забравшись на стремянку. Актриса рассказала в личном блоге, что таким образом дизайнер, сидящий на полу, выбирал для нее идеальную длину будущего костюма.
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