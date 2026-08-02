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Культуромания

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Студенты Ростовского колледжа культуры стали лауреатами I степени престижного московского конкурса

Студенты Ростовского колледжа культуры стали лауреатами I степени престижного московского конкурса

В июле в столице состоялся VI Международный конкурс театрального творчества «Театральный оригинал», в котором приняли участие первокурсники Ростовского колледжа культуры (специальность «Народное художественное творчество», профиль «Театральное творчество»).

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