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ФСБ сообщила о задержании исполнителей убийства офицера ВМФ в Севастополе

ФСБ сообщила о задержании исполнителей убийства офицера ВМФ в Севастополе

По данным СК, задержаны 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты.<strong>Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которые, по данным спецслужбы, совершии теракт в отношении офицера ВМФ Валерия Транковского в Севастополе.

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