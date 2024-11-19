ФСБ сообщила о задержании исполнителей убийства офицера ВМФ в Севастополе

По данным СК, задержаны 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты.<strong>Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которые, по данным спецслужбы, совершии теракт в отношении офицера ВМФ Валерия Транковского в Севастополе.